"Орда – от Балкан до Японии": Русскую историю перепишут в угоду мигрантам и олигархам?

леонид рыбаков

АРАБАМ ( уши англичан а турки как всегда что то оторвать)) все эти проповедники учились у саудитов .Это мягкая сила направляемая англичанами --переписать историю .поменять вектор веры в более радикальную ..ну а потом все как на Украине . А самое обидное власть типа говорит мы знаем а ничего не делает -----вывод предателей больше чем мы думаем .Толерантностью прикрываются прозападники английские .