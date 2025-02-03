"Орда – от Балкан до Японии": Русскую историю перепишут в угоду мигрантам и олигархам?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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леонид рыбаков
АРАБАМ ( уши англичан а турки  как всегда что то оторвать)) все эти проповедники учились у саудитов .Это мягкая сила направляемая англичанами --переписать историю .поменять вектор веры в более радикальную ..ну а потом все как на Украине . А самое обидное власть типа говорит мы знаем а ничего не делает -----вывод предателей больше чем мы думаем .Толерантностью прикрываются прозападники английские .
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2 час.
Serg
Гнать в шею зажравшегося муллу. Пусть в кишлаках пропагандирует Орду. И всю свою мусульманскую &quot;орду&quot; с собой забирает.
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1 час.
S
Serg
Это только русским запрещено на законодательном уровне &quot;разжигать межнациональную рознь&quot;, а черножопым муллам все можно, ведь их ставленники уже везде просочились, от рынков до Думы.
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1 час.
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