AMuS: Себастьян Феттель мог бы заменить Переса в Red Bull, но…Getty Images / Red Bull Content PoolЖурналист авторитетного немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт предположил, возможно ли возвращение Себастьяна Феттеля в Red Bull Racing в качестве… боевого пилота.
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