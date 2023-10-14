AMuS: Себастьян Феттель мог бы заменить Переса в Red Bull, но…Getty Images / Red Bull Content PoolЖурналист авторитетного немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт предположил, возможно ли возвращение Себастьяна Феттеля в Red Bull Racing в качестве… боевого пилота.