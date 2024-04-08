Концерты XI Транссибирского арт-фестиваля пройдут в Красноярске, Москве и Поволжье

Мероприятия XI Транссибирского арт-фестиваля пройдут в городах Поволжья, Красноярске и Москве. Основная программа фестиваля завершилась в Новосибирске и продолжится мероприятиями в Москве, Красноярске, Самаре, Тольятти, которые будут продолжаться до 17 ноября.