Концерты XI Транссибирского арт-фестиваля пройдут в Красноярске, Москве и Поволжье

Мероприятия XI Транссибирского арт-фестиваля пройдут в городах Поволжья, Красноярске и Москве. Основная программа фестиваля завершилась в Новосибирске и продолжится мероприятиями в Москве, Красноярске, Самаре, Тольятти, которые будут продолжаться до 17 ноября.
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