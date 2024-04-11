Рафинья, Фоден и Гризманн – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор в матче с «Баварией» (2:2) преодолел дистанцию в 12,02 км, развил скорость в 32,2 км/ч, точность передач – 88%.
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