Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на выборах президента США

Билли Айлиш и её брат Финнеас О’Коннелл поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Артисты опубликовали в своих социальных сетях совместное видеообращение, призвав американцев приходить на выборы, сообщает Sky News.
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