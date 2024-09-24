Россиянам пояснили, почему самолечение на самом деле опасно

Граждан предостерегли от приема препаратов без консультации у врача. Специалисты петербургского Роспотребнадзора накануне сезон простуд рассказали о последствиях популярного у россиян самолечения, в том числе с помощью антибиотиков.
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