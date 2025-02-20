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Президент Чехии Павел назвал цинизмом слова Трампа о Зеленском-диктаторе

Президент Чехии Павел назвал цинизмом слова Трампа о Зеленском-диктаторе

В цинизме обвинил президента США Дональда Трампа президент Чехии Петр Павел за то, что американский лидер назвал диктатором главу киевского режима Владимира Зеленского, не желающего проводить выборы на Украине.

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АндрейБорков
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