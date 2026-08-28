Открытие первой сессии Курултая в Казахстане подтвердили власти

В Казахстане открылась первая сессия Курултая первого созыва. Президент Токаев поручил кабинету министров исполнять обязанности до утверждения нового состава.
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