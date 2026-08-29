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Журнал «Профиль»

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В Бельгии вновь выступили против использования замороженных активов России

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу VRT в субботу, 29 августа 2026 года, заявил, что Брюссель по-прежнему исключает возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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