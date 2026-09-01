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Происшествия

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В Ульяновской области полицейские и общественники присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

Ежегодно сотрудники УМВД России по Ульяновской области и представители общественных советов на региональном и районном уровнях оказывают помощь семьям, нуждающимся в поддержке, и помогают подготовить детей школьного возраста к новому учебному году.

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