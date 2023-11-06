МОК доигрался! Все отказываются от Олимпиады-2030

Помню времена, да те же 90-е, когда страны сражались за Олмпиаду. Получить их стране — это было великое счастье! И миру о себе заявить, пока идет подготовка, и деньги заработать (от МОК, на билетах, на гостях), и экономику поднять, реализуя мощные инфраструктурные проекты.
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