Киберэксперт Иевлев связал самозапрет на кредит с новыми видами мошенничества

Мошенники быстро приспособятся к самозапрету на кредиты в «Госуслугах» и придумают новые схемы. Об этом 4 марта рассказал киберэксперт и глава отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев.
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