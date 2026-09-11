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Газета.ру

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"КП-Челябинск": жители Урая девять раз за месяц видели в городе медведей

"КП-Челябинск": жители Урая девять раз за месяц видели в городе медведей

Жители города Урай в Челябинской области за последний месяц девять раз обращались в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) из-за медведей, которых замечали в черте города.

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