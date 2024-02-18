Генсек НАТО: Поддержка США Украины снижает шансы на применение Си Цзиньпином силы против Тайваня

Досиживающий последние несколько месяцев в кресле генсека НАТО Йенс Столтенберг решил в очередной раз припугнуть западный мир, в первую очередь США, тем, что победа России над Украиной всенепременно станет сигналом для Китая начать военное вторжение на Тайвань.
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