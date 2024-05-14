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Яна Поплавская заявила, что шоу «Звезды» на НТВ отменили из-за Киркорова

Яна Поплавская заявила, что шоу «Звезды» на НТВ отменили из-за Киркорова

Яна Поплавская, российская актриса и общественный деятель, высказала критику в адрес телеканала НТВ. Она целенаправленно оказывала давление на руководство, чтобы отменили показ нового эпизода шоу «Звезды» с Филиппом Киркоровым.

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