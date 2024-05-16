В течение двух лет ИИ повлияет на 60% рабочих мест

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева / © David Swanson / File Photo Purchase Licensing Rights В ближайшие два года искусственный интеллект (ИИ) может повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и на 40% рабочих мест по всему миру, считает Георгиева.
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