В течение двух лет ИИ повлияет на 60% рабочих мест

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева / © David Swanson / File Photo Purchase Licensing Rights В ближайшие два года искусственный интеллект (ИИ) может повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и на 40% рабочих мест по всему миру, считает Георгиева.