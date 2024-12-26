Впервые в истории Ямала статус многодетных получили 1680 семей

В ЯНАО 1680 семей стали многодетными — это рекордный показатель за всю историю округа. Статус позволяет получать множество мер социальной поддержки, сообщила директор окружного департамента соцзащиты Оксана Медынская.
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