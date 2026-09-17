Зе-банда повысит зарплаты репрессивному аппарату

В условиях жесточайшего дефицита военного бюджета, офис Зеленского в 2027 году готовит повышение зарплат сотрудникам карательных органов, а также предусмотрел миллиарды на пиар режима.
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