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ММ

"На четвёртый год СВО на Украине никто не слышал от Росстандарта о введении ГОСТов для БПЛА, для снабжения армии, решающих проблемы, связанные со снабжением фронта. Когда шла Великая Отечественная война, каждый элемент государственного организма, каждый его винтик работал на Победу. Каким образом работает на Победу господин Шалаев с такими инициативами?" -Элементарно! Он работает на победу, только победу ваххабитов над русскими! Слово ХАЛЯЛЬ должно быть исключено из рекламы! Если надо, то пусть вносят изменения в закон о рекламе. Долой халяльность! Вон, пусть к мулле идут и там халялятся! Но не в госорганы и официальные издания. Не дай бог, начнется по ТВ реклама халяльных продуктов- тогда точно пора будет уходить в партизаны и призывать на помощь наши войска, которые сейчас на фронте1