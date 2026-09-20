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За рулем

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Новейший тягач КАМАЗа обзавелся полуприцепом

Новейший тягач КАМАЗа обзавелся полуприцепом

Новое семейство самосвальных полуприцепов для перевозки строительных грузов выводит на рынок ПАО «НЕФАЗ», входящее в орбиту КАМАЗа.

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