Президент ФИФА объяснил необходимость введения чистого игрового времени в футболе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в понедельник, 13 июня, в ходе ежегодного общего собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Дохе заявил о необходимости ввести в футболе чистое игровое время.