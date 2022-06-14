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Президент ФИФА объяснил необходимость введения чистого игрового времени в футболе

Президент ФИФА объяснил необходимость введения чистого игрового времени в футболе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в понедельник, 13 июня, в ходе ежегодного общего собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Дохе заявил о необходимости ввести в футболе чистое игровое время.

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