Звезда «Жуков» Вячеслав Чепурченко показал подросшую дочь

Звезда сериала «Жуки» актёр Вячеслав Чепурченко порадовал поклонников редким семейным кадром. Звезда опубликовал в соцсетях фотографию с семилетней дочерью Ярославой, сделанную во время отдыха на летней веранде одного из ресторанов.