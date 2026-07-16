Звезда «Жуков» Вячеслав Чепурченко показал подросшую дочь

Звезда сериала «Жуки» актёр Вячеслав Чепурченко порадовал поклонников редким семейным кадром. Звезда опубликовал в соцсетях фотографию с семилетней дочерью Ярославой, сделанную во время отдыха на летней веранде одного из ресторанов.
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