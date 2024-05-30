Политолог пояснил, что помогло Кухаруку уйти на повышение в ХМАО

Опыт обучения в «школе губернаторов», основанной по поручению президента России Владимира Путина в 2017 году, стал одним из главных стимулов для назначения Руслана Кухарука на должность врио губернатора ХМАО-Югры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии