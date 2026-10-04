Медведев вышел в полуфинал 500-тысячника и может сыграть с Джоковичем. Три российские победы в Пекине

Сегодня в матче 1/4 финала турнира АТР-500 в Пекине шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (22) в двух сетах и вышел в полуфинал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым