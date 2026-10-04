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Медведев вышел в полуфинал 500-тысячника и может сыграть с Джоковичем. Три российские победы в Пекине

Медведев вышел в полуфинал 500-тысячника и может сыграть с Джоковичем. Три российские победы в Пекине

Сегодня в матче 1/4 финала турнира АТР-500 в Пекине шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (22) в двух сетах и вышел в полуфинал.

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