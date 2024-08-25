Московский потребительский портал помогает родителям подготовиться к школе

В преддверии начала нового учебного года на столичном потребительском портале были опубликованы ознакомительные статьи, призванные помочь родителям в выборе школьной одежды, обуви и снаряжения для своих детей.
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