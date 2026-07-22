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Госдума разрешила заключать контракт с Минобороны судимым за контрабанду, оборот опасных веществ и организацию ОПГ

Госдума разрешила заключать контракт с Минобороны судимым за контрабанду, оборот опасных веществ и организацию ОПГ

Закон закрепляет, что эти правила действуют исключительно во время мобилизации, военного положения или в военное времяГосдума приняла закон, изменяющий правила отбора граждан на военную службу по контракту в периоды мобилизации, военного положения или в военное время.

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