Ближний Восток: воспользуется ли Иран последствиями вывода американских сил из Ирака?

Окончательный вывод 30 сентября американских войск из Ирака после 12 лет операции «Непоколебимая решимость» вызвал позитивные эмоции не только в Багдаде, но и в Тегеране.
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