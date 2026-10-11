БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ближний Восток: воспользуется ли Иран последствиями вывода американских сил из Ирака?

Ближний Восток: воспользуется ли Иран последствиями вывода американских сил из Ирака?

Окончательный вывод 30 сентября американских войск из Ирака после 12 лет операции «Непоколебимая решимость» вызвал позитивные эмоции не только в Багдаде, но и в Тегеране.

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