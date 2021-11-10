Киев должен вынудить Германию заплатить за запуск «Северного потока-2» и построить на Украине эффективную «зелёную» энергетику Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Украина, вслед за США, решила вытереть ноги о германское правительство
Комментарии
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Алексей
Ну уж ежели автор сего козлоумствование выдает вопли смердящего Коима Чугункина за американский рык, то автор настоящий осел.
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18 час.
вера курьянова
Меркель очень жалеет укропов и боится США, странно смотреть на ее нерешительность.
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17 час.
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