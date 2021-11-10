Популярные статьи

Свежие комментарии

  • абрам вербин
    Жизнь в России удивляет. Люди видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и ...Почему у нас така...
  • Виктор Василенко
    С автором согласен на все сто !Почему у нас така...
  • Владимир Домнин
    Диванный стратег учит государственных пропагандистов работе :)Почему у нас така...

Украина, вслед за США, решила вытереть ноги о германское правительство

Украина, вслед за США, решила вытереть ноги о германское правительство

Киев должен вынудить Германию заплатить за запуск «Северного потока-2» и построить на Украине эффективную «зелёную» энергетику Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей
Ну уж ежели автор сего козлоумствование выдает вопли смердящего Коима Чугункина за американский рык, то автор настоящий осел.
Ответить
18 час.
вера курьянова
Меркель очень жалеет укропов и боится США, странно смотреть на ее нерешительность.
Ответить
17 час.
Александр Салтановский
А чего вы ожидали от потомка клИма ЧугУнкина?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх