Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рябков: цели для испытаний ракетных комплексов определят исходя из угроз России

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС напомнил западным странам, что Москва будет определять цели для дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности.

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