Рябков: цели для испытаний ракетных комплексов определят исходя из угроз России

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС напомнил западным странам, что Москва будет определять цели для дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии