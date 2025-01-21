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Вести Севастополь

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175 спортсменов стали участниками первенства Севастополя по самбо

175 спортсменов стали участниками первенства Севастополя по самбо.Соревнования посвятили предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной, тем более, что в военные годы этот вид самообороны входил в боевую подготовку солдат, и цель каждого — победить соперника.

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