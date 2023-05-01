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Я русская. Со мною Бог

Я русская. Со мною Бог

Дилетант о политике Что опять за крики в комментариях о том, что мы много на себя берем и таращим свои имперские глаза в перспективу? Правильно делаем.

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