Я русская. Со мною Бог

Дилетант о политике Что опять за крики в комментариях о том, что мы много на себя берем и таращим свои имперские глаза в перспективу? Правильно делаем.
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