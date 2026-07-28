Певица рассказала, как вернуть «севший» от волнения голос

Потеря голоса или внезапная осиплость в самый ответственный момент — знакомая многим проблема. Волнение перед выступлением, собеседованием или публичной речью вызывает непроизвольное напряжение мышц гортани, и голос становится хриплым или вовсе пропадает.
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