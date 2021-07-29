Газета Труд

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«У наших нервы все равно оказались крепче...»

«У наших нервы все равно оказались крепче...»

Андрей ЗУДИН, заслуженный тренер РФ, президент Гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени Михаила Воронина, воспитавший для сборной России не одного спортсмена, считает, что нынешний успех отечественной гимнастики абсолютно заслужен и закономерен.

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