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RT Russia

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В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом в Азию

В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не шантажировала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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