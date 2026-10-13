На УАЗе тайно майнили криптовалюту

На заводе УАЗа тайно добывали криптовалюту за счёт электроэнергии предприятия На территории дочернего предприятия «УАЗ Автокомпонент» в Ульяновске обнаружили нелегальную ферму для майнинга криптовалюты.
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