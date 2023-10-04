Никакого парфюма: В Индии могут запретить пилотам и бортпроводникам пользоваться духами

Индия предлагает запретить пилотам и бортпроводникам пользоваться духами Управление генерального директора гражданской авиации (DGCA), курирующее авиационную отрасль Индии, недавно предложило обновить подзаконные акты, касающиеся потребления алкоголя.
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