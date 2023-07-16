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Выпускник миллеровской школы №5 Кирилл Зайцев составляет генеалогическое древо своей семьи

О его успехах и пути в нашем материале. Схематичное представление родственных связей, родословной росписи в виде условно-символического «дерева», у «корней» которого указывается родоначальник, на «стволе» — представители основной линии рода, а на «ветвях» — различных линиях родословия, известные его потомки — «листья», но зачастую, если она, роспись, не стилизована в виде дерева реального, что было очень распространено в прошлом, схема представляет родословное древо в перевёрнутом виде, когда родоначальник располагается в верхней части таблицы.

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