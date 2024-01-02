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Напали на русских военных, обокрали, передрались: Мигранты с размахом встретили Новый год. Стерпим?

Напали на русских военных, обокрали, передрались: Мигранты с размахом встретили Новый год. Стерпим?

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