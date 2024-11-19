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Зеленский отказался подтверждать удар ВСУ ракетами ATACMS по России

Зеленский отказался подтверждать удар ВСУ ракетами ATACMS по России

Владимир Зеленский внезапно отказался подтверждать удар ракетами ATACMS по территории России.Владимир Зеленский попытался уйти от прямого ответа на вопрос журналистов об использовании ВСУ американских дальнобойных ракет для ударов по Брянской области.

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