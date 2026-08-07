Трамп поручил расследовать утечки данных о боеприпасах Пентагона

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение начать новые расследования в связи с разглашением информации о состоянии запасов боеприпасов Пентагона после того, как в СМИ появились публикации об их сокращении на фоне конфликта с Ираном.
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