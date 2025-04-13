Песков: визит Уиткоффа станет еще одним шагом к переговорам Путина и Трампа

www.globallookpress.com/Lev Radin/Keystone Press Agency, РИА Новости/Вячеслав Прокофьев Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа станет еще одним шагом к личным переговорам президента РФ и американского лидера Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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