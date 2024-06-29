«Жидкое золото»: падение продаж оливкового масла ударило по экономике Европы

Европу постигают одна неудача за другой. Перечень проблемных секторов стремительно расширяется. Засухи и периоды сильной жары, усугубленные изменением климата, привели к сокращению производства оливкового масла в Испании, крупнейшем в мире производителе, а также в других крупных странах-производителях, таких как Италия и Греция.