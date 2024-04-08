Страна и люди
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Страна и люди

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Группировка войск «Восток» уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

Группировка войск «Восток» уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили три полевых склада боеприпасов и десять пунктов временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил глава пресс-службы группировки Александр Гордеев.

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