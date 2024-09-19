Защита экс-главы Всероссийского общества глухих Рухледева просит освободить его

Адвокат бывшего главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы с ходатайством об освобождении его подзащитного от отбытия наказания в связи с болезнью, сообщает РИА Новости.