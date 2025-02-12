Politico: в Европе меняют подход к Украине, принимая позицию Трампа

Союзники США на Западе стремительно «переобуваются», меняя своё отношение к поддержке киевского режима, ориентируясь на позиции президента США Дональда Трампа, который показывает свой настрой на переговоры с Россией, написало издание Politico.
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