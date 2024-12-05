Не в части

Хорошее черным не назовут. Уверена в этом. И окончательно убедилась в последние две недели, когда из всех утюгов страны в уши и мозг стучалась «черная пятница».
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Хорошее черным не назовут. Уверена в этом. И окончательно убедилась в последние две недели, когда из всех утюгов страны в уши и мозг стучалась «черная пятница».
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