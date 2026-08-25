"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования

Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается расследованием фактов коррупции в оборонном секторе, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко* .
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