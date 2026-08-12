Улыбка слетела с лица: Любовь Орлова обратилась к Сталину с личной просьбой на кремлевском приеме

Актриса задала вождю один вопрос и тут же поняла, что перешла черту. Любовь Орлова на съемках фильма «Весна», 1947 год киноконцерн «Мосфильм»Первого мужа Любови Орловой, партийного чиновника Андрея Берзина, арестовали в 1930 году по делу Трудовой крестьянской партии.