Жителю Югры предъявлено обвинение в краже имущества с автозаправочной станции

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району окончено производство по уголовному делу по факту кражи с законсервированной автозаправочной станции в поселке Зеленоборск.
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