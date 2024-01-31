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В Челябинской области на шесть часов закроют движение по М5

В Челябинской области на шесть часов закроют движение по М5

Трассу М5 «Урал» вновь перекроют на несколько часов в Ашинском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», ограничения будут введены завтра, 1 февраля, с 9:00 до 14:00 в связи с буровзрывными работами на участке 1565 км – 1576 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском районе.

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